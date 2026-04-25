【モデルプレス＝2026/04/25】タレントの藤本美貴が4月23日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が作ってくれた手料理を公開した。【写真】40歳3児の母タレント「子供達も大好き」芸人夫が作ってくれた親子丼◆藤本美貴、夫・庄司智春の手料理公開藤本は「旦那さんが作ってくれた親子丼とお味噌汁 子供達も大好きな親子丼 最高にありがてぇー」とコメント。庄司が丼に盛り付けられた親子丼とワカメなど