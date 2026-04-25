普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「作茸」はなんて読む？「作茸」という漢字を見たことはありますか？おそらく初めて見る方がほとんどでしょう。誰もが知っている食べ物を表す難読漢字です。いったい、「作茸」はなんと読むのでしょうか？