Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は２５日、タイ代表ＭＦスパチョーク（２７）が、右膝内側側副靱帯（じんたい）を損傷したと発表した。クラブは今後の見通しを明らかにしていないが、全治まで１か月以上かかると見られ、現在開催されているＪ２・Ｊ３百年構想リーグ内での復帰は絶望的となった。スパチョークは４月１８日のＪ３松本戦（札幌厚別）で負傷。２５日にプレドで行われるＪ２いわき戦にはメンバー入りしなかった。