◆米大リーグブルージェイズ６−８ガーディアンズ（２４日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は「７番・三塁」でフル出場し、メジャー移籍後の公式戦で最長となる４３０フィート（約１３１メートル）の特大４号ソロを放ち、２点を追う９回には渡米後最速の打球速度１１２・６マイル（約１８１・２キロ）の強烈な左翼フェンス直撃打を放つなど、３打数２安打１打点２得点１四球１