◆ファーム・リーグ中日―巨人（２５日・ナゴヤ球場）巨人は２５日、ファームリーグ・中日戦のスタメンを発表した。先発は森田駿哉投手。山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。吉川尚輝内野手が「３番・二塁」で先発出場。中日３連戦の体の状態次第では週明けからの１軍合流の可能性もあり、昨年１０月に受けた両股関節の手術からの復帰へ、調整の最終段階に入る。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・左翼丸２番・中堅