「お前みたいな若造が乗るクルマちゃう、50になってから乗れ」4月11〜12日、奈良にある世界遺産の法相宗大本山薬師寺において開催された『コンコルソ・デレガンツァ・ジャパン』。今回のテーマのひとつに『カロッツェリア・トゥーリング100周年』があり、10台がエントリーした。その中の1台に珍しい『ジェンセン・インターセプターIII』が参加していたので、オーナーに話を伺ってみた。【画像】日本ではなかなかお目にかかれない希