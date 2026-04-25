乗客106人が死亡したJR福知山線の脱線事故から、きょうで21年です。兵庫県尼崎市の事故現場から中継です。21年前のきょう、私の後ろにあったマンションに列車が衝突しました。朝から現場には遺族らが訪れ静かに手を合わせています。2005年4月25日、兵庫県尼崎市で、JR福知山線の快速電車がカーブを曲がり切れずマンションに衝突。乗客106人と運転士が死亡し、562人が重軽傷を負いました。きょうの追悼慰霊式には、遺族や負傷者、そ