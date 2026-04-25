フォーシーズンズホテル京都では、2026年5月31日(日)まで、レモンにはちみつを掛け合わせた｢レモン＆ハニーアフタヌーンティー｣が開催中です。春らしい雰囲気のあるアフタヌーンティーでは、さっぱりとしたレモンの味わいとはちみちのやさしい甘さが味わえる内容です。取材してきたので、おでかけの参考にしてもらえると嬉しいです。 レモン＆ハニーアフタヌーンティ