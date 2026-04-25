IT関連会社の社長が逮捕された死体遺棄事件で、警視庁はきょう、神奈川県の「相模湖」の周辺で遺体の捜索を始めました。東京・港区赤坂のIT関連会社社長・水口克也容疑者（49）は去年10月、会社の事務所から遺体を運び出し遺棄した疑いがもたれています。遺棄されたのは同じ会社の男性役員（50代）とみられていますが、遺体の発見には至っておらず、警視庁は午前9時ごろから「相模湖」周辺の捜索を行っています。水口容疑者はレン