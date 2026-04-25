ミラノ・コルティナ冬季オリンピック、パラリンピックのアスリートたちが25日、東京・日本橋で「チームジャパン応援感謝パレード」に集結。フィギュアスケートの“りくりゅう”や“ゆなすみ”がパレード中にリフトを披露し、沿道がわきました。パレードでは、歩きながら沿道に集まった大勢のファンの声援に応える選手たち。ペアで日本史上初となる金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんは、パレードの途