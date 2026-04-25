自民党は２４日、日本国旗の損壊行為を処罰する法律の制定に向けたプロジェクトチーム（ＰＴ）の会合を開き、「国旗損壊罪」新設を目指して条文案の取りまとめに入る方針で一致した。損壊の意図や目的などは犯罪の成立要件とせず、実際の行為を規制する方針だ。今後、罰則の程度など残された論点を議論する。この日のＰＴでは、法律が必要な理由について、国内で国旗損壊の事例が確認され、「抑止する必要」があると整理した。