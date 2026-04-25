¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤µ¤ó¤¬4·î23Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÂÎ½Å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¾®ÁÒÍ¥»Ò ¡Û?°ìÇ¯Á°¤«¤é¡Ü3¥­¥í?¡ÖÁý¤¨¤Æ¤âÁ´Á³Íî¤Á¤Þ¤»¤ó¾Ð¡×ÂÎ½Å¤ÎÇº¤ß¤òÅÇÏª¡Ö¾ÆÇä¤ß¤¿¤¤¤Ë´é¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡×¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¼«¿È¤Î²èÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤à¤¯¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¤«¾ÆÇä¤ß¤¿¤¤¤Ë´é¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤À¤Í¤È¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ 1983Ç¯11·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß42ºÐ¤Î¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎ½Å