◇プロ野球セ・リーグDeNAー巨人（4月25日、横浜スタジアム）前日の試合で右ヒザに自打球を受けた巨人の大城卓三選手。キャッチャー陣の守備練習が終わってもグラウンドに姿を見せることはありませんでした。球場には午前9時前に入っていましたが、治療を受けていたものとみられます。骨に異常はないということですが、当たった箇所が箇所だけに、少し様子を見るようです。