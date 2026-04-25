今年3月、中東不安と原油高の影響から、米国株をはじめ世界の株価が下落しました。4月に入って反発の動きがみられるものの、先行きには依然として不透明感が残ります。こうしたなか、不安定な相場環境を嫌気して投資を止めようか迷っている人もいるのではないでしょうか。今回、YouTubeチャンネル登録者数約40万人を誇る鳥海翔FPが、米国株の下落要因を分析するとともに、今後の株価の動きを予想します。3月の下落から一転、過去最