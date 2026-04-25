みなさんは今料理を作る側ですか？それとも作られる側ですか？今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。第6話5人に増えて……へとへと【ハルコの気持ち】【編集部コメント】50代半ばとはいえ、ご主人も定年退職。「人生の第2ステージね」と少し早めの平和な老後を心待ちにしていたハルコさんでしたが、号泣するクルミさん