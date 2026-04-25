2022年ドラコン大会の世界チャンピオン・大和田紗羅は163センチで公式記録342ヤードを記録。飛ばすために特化したアドレスについてたっぷり教えてくれた。【連続写真】かなりのアッパー軌道で飛ばす大和田の342ヤードスイング◇◇◇アマチュアの皆さんはアドレス時、ヘッドをどうやって構えていますか？多くの方がソールして構えることで、無意識にヘッドを地面に押し付けてしまっているかもしれません。ヘッドを地面に押