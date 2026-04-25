日本野球機構(NPB)は25日の公示を発表。広島は石原貴規選手を登録しました。開幕一軍スタートとなった石原選手でしたが、出場2試合はいずれも試合終盤から起用されており、打席は回らず。いずれの試合もその後、逆転を許す展開となっていました。その後、10日に登録を抹消。以来の再昇格となります。2019年ドラフト5位で天理大から広島に入団した石原選手。7年目を迎える28歳のキャッチャーです。