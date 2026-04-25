新潟市秋葉区では青空のもとでシャクナゲとツツジが見頃を迎えています。日差しをたっぷりと受けて順調に成長。中には3mを超える大迫力のシャクナゲもあり、訪れる人を楽しませています。 新潟市秋葉区にある県立植物園。 【氏田陽菜アナウンサー】 「こちらの植物園では気持ちのいい青空のもとで散歩をしながら春の花を楽しめます。シャクナゲは光を浴びてキラキラと輝き、鮮やかさが増しています」 今、見頃を迎えてい