『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックTEAM JAPAN応援感謝パレード』が25日、東京・日本橋で開催。フィギュアスケートの坂本花織が参加。パレードを歩き終わってから取材を受けた。【写真多数】メダルがまぶしい！集まった観客に笑顔で手を振るりくりゅうら坂本は沿道のファンに元気な笑顔を届けた。歩き終えた坂本は「今回はミラノだったので、なかなか現地に応援に来るのが難しい場所だった。オリンピッ