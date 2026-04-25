4月24日夕方、新潟市内の公共施設に70代男性が運転する車が突っ込む事故がありました。この事故によるけが人はいませんでした。 事故があったのは、新潟市西蒲区の入浴施設や図書館などが入る複合施設「潟東ゆう学館」です。 4月24日午後5時過ぎ、新潟市西蒲区の70代男性から警察に「建物とぶつかった」と通報がありました。 警察によりますと、この男性が運転する普通乗用車が施設の東側にある機能訓練室に車の前方部分から突