乗客１０６人が死亡したＪＲ福知山線の脱線事故からきょう４月２５日で２１年です。 ２１年前のきょう、マンションに列車が衝突しました。朝から現場には遺族らが訪れ、静かに手を合わせています。 ２００５年４月２５日、兵庫県尼崎市でＪＲ福知山線の快速電車がカーブを曲がり切れずマンションに衝突。 乗客１０６人と運転士が死亡し、５６２人が重軽傷を負いました。 ２５日の追悼慰霊式には遺族や負傷者、