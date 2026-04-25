ＥＦ（イーエフ）ポリマーは、オレンジやバナナの皮といった植物由来の素材を活用して吸水ポリマーを製造し、農地の水不足解消を目指している。インド出身の創業者が沖縄県恩納村に創業したスタートアップだ。２７〜２９日に開かれる「ＳｕｓＨｉＴｅｃｈＴｏｋｙｏ（スシテック東京）２０２６」に出展し、国内外の販路拡大や提携企業の開拓を目指す。従来の吸水ポリマーはほとんどが石油由来。水をゆっくりと土壌に放出