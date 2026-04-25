先週1年ぶりに、衆参両院の議長や各党の代表者らが参加して、「安定的な皇位継承」に関する協議が行われた。【映像】淡いラベンダーのセットアップ姿の愛子さま（実際の映像）つまり、天皇の地位を将来にわたって安定的に受け継いでいくための協議で、背景には皇室をめぐる2つの問題がある。1つは、女性皇族が結婚して、皇室を離れることによる「皇族の減少」。もう1つは「皇位継承の安定化」だ。現在資格を持つのは、父方に