大人気ブロガーが次々と発売される新作カップめんを徹底解説する好評企画。今回取り上げた５アイテムも、カップめんファンなら必食です！【にんにくの量が衝撃的！】サンヨー食品「サッポロ一番しょうゆ味タテビッグリュウジ監修世界で一つの爆旨にんにく」（２７８＋税）サッポロ一番の袋めん「しょうゆ味」が今年で発売６０周年を迎えた。この節目に、稀代の料理研究家がロングセラーを本気でアレンジ。全国展開す