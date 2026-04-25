歌手の島袋寛子がデビュー３０周年を記念して開催するライブ「ＨＩＲＯＫＯＳＨＩＭＡＢＵＫＵＲＯ３０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬｉｖｅ２０２６―ＳＰＥＥＤＷＡＹ―」が好評につき、追加公演の開催が決定した。東京と大阪の２公演を予定していた３０周年記念ライブだが、３０周年を機に開設された各ＳＮＳで公開中の過去のＳＰＥＥＤライブ映像が大きな反響を集め、各公演のチケットは入手困難な状況が続い