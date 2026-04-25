平成以降の仮面ライダーシリーズで、史上最高の視聴率を叩き出した「仮面ライダーアギト」（テレビ朝日系）の新作映画「アギト―超能力戦争―」が、２９日に公開される。この映画では、津上翔一を演じた俳優の賀集利樹（４７）や、氷川誠／仮面ライダーＧ７を演じた要潤（４５）などを筆頭に、当時のキャストが２５年ぶりに再集結。賀集がこのほどインタビューに応じ、役への思いや変わらぬ熱を語った他、伝説のあの“レスラー