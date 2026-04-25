漫画は物語の構造だけでなく、人間そのものを映し出す。ＴＡＪＩＲＩが引かれてきたのは、派手な展開や勝敗ではなく、その奥にある?人?の部分だった。「つげ義春の漫画は暗いんですけど、本当のことが書いてある感じがして好きなんです」。代表作の「ねじ式」「無能の人」「ゲンセンカン主人」などに通じるのは、説明しきれない感情や違和感だ。分かりやすさとは別のリアリティーが、読後に残る。その視点は日常にも向いている