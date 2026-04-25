【モデルプレス＝2026/04/25】キャスターの安藤優子が4月24日、自身のInstagramを更新。鯛の鍋メインの食卓を公開した。【写真】60代ベテランキャスター「料亭みたい」鯛鍋にとろたく納豆…豪華食卓公開◆安藤優子、鯛鍋メインの食卓公開安藤は「昨日は鯛のお鍋をメインに落ち着いた（笑）献立に」とコメントし、鯛、わかめ、豆腐、油揚げのヘルシーな鍋料理をメインに、とろたく納豆、だし巻き、ポークステーキのトマトソース煮込