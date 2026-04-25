【モデルプレス＝2026/04/25】俳優の鈴木福が2026年4月24日、自身のInstagramを更新。フジテレビ系ドラマ「マルモのおきて」（2011年）出演当時の写真を公開した。【写真】21歳子役出身俳優「貴重」人気ドラマの秘蔵ショット公開◆鈴木福「マルモのおきて」当時の過去ショット公開鈴木は「『マルモのおきて』放送開始から丸15年！今でも、マルモ観てました！とお声がけいただける作品。これからも大切な作品です！」と記し、同ドラ