【モデルプレス＝2026/04/25】気象予報士の吉井明子が4月23日、自身のInstagramを更新。ニット姿を公開した。【写真】45歳美人気象予報士「綺麗なメリハリボディ」美ボディライン強調ぴったりニット姿◆吉井明子、ぴったりニット姿公開吉井は、緑豊かな場所で体にフィットしたタイトなシルエットのグレーのニットに黒に白の花柄のボトム姿を公開。美しいボディラインを見せている。◆吉井明子の投稿に反響この投稿に、ファンからは