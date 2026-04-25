22日に発生した岩手県大槌町の山火事は発生から4日目となっていますが、今日25日も延焼が続き、懸命な消火活動が行われています。この先1週間もまとまった雨は予想されておらず、空気の乾燥した状態が続く見通しです。新たな火災が発生しないよう、引き続き火の取り扱いに警戒が必要です。岩手県大槌町の山林火災今日25日で4日目22日に発生した岩手県大槌町の山林火災は発生から4日目となっていますが、今日25日も延焼が続いてい