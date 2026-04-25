◆パ・リーグ楽天―西武（２５日・楽天モバイル最強）楽天のカーソン・マッカスカー外野手（２７）が２５日、１軍に合流した。今季加入したマッカスカーは１軍では５試合に出場して、１８打数２安打で打率１割１分１厘と苦戦。５日に出場選手登録を抹消されていた。ファーム・リーグでは１１試合に出場して打率２割６分３厘、２本塁打、３打点。期待の助っ人がチームの起爆剤になる。