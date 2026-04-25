■これまでのあらすじ妻に過ちがバレたあと、夫は姫花との関係を断っていた。しかし、会社に派遣として姫花が現れる。夫は彼女に謝罪して過去を清算したつもりだったが、関係を解消しても姫花は夫をサポートし続けてくれた。冷え切った夫婦関係に疲れていた夫は、つい姫花に甘えてしまい…。【夫side STORY】妻が俺を見捨てるんじゃないかと…俺はずっと不安で、寂しかったんです。こんなに家族を大事に思っているのに、妻からのけ