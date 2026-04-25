◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念の優先出走権）＝４月２５日、栗東トレセン２４年朝日杯ＦＳ覇者のアドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）は栗東・ＣＷコースを４ハロン６４秒６―１４秒７で軽快に駆け抜け最終調整を終えた。５枠９番からのスタートとなるが、友道調教師は「（枠は）極端な枠でもないし、いいんじゃないですかね」と問題