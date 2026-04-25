◆米大リーグドジャース―カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・カブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、両軍無得点の３回無死一、二塁の好機で迎えた２打席目も空振り三振に倒れた。ヘルメットが脱げ落ちるほどの豪快なスイングだったが、バットが空を切った。だが、その後は２死からスミスに右翼３ランが飛び出し、先