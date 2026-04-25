フリーアナウンサーで現在はＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）のナレーションを務めている北川原志於が２５日までに自身のインスタグラムを更新。ナレーターにまつわる説を検証した。「ナレーター、読む直前までしゃっくりしてても読み始めたら絶対に止まる説」と題して、直前までしゃっくりが止まらない北川原が、本番の読みが始まるとしゃっくりがピタッと止まる動画をアップ。「久々に激しめのし