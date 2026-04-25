◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第12節福島―甲府（2026年4月25日とうスタ）J3福島は19日、ホームで甲府と対戦。今季から加入したFW三浦知良（59）は2試合ぶりのベンチスタートとなった。19日に行われた前節のホーム岐阜戦では2月7日の開幕戦以来のスタメン出場。J公式戦の最年長出場記録を59歳1カ月24日に更新していた。前半20分で交代。今季初ゴールはお預けとなったが、頭で惜しいシュートを放っていた。5季ぶりにJ