【明治安田J1百年構想リーグ】柏レイソル 0−1 鹿島アントラーズ（4月24日／三協フロンテア柏スタジアム）【映像】倒れながらコントロールループシュート鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、狭いエリアで倒れ込みながらループシュートを決めた。体幹の強さと決定力の高さを感じるゴールにファンが歓喜している。4月24日に明治安田J1百年構想リーグの第12節が行われ、柏レイソルと鹿島が対戦。昨年のJ1リーグで首位争いを演じたチ