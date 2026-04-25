4月22日（水）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOがあのM-1チャンピオンにメッセージを送るひと幕があった。 今週は、26日（日）に放送される料理人No.1決定戦「CHEF-1グランプリ2026」とのお料理コラボ企画をお送りしている「DAIGOも台所」。この日は、「CHEF-1」のスペシャルサポーターを務めるお笑いコンビ・たくろうがVTR