大槌町で発生した山林火災は延焼が続いていて、4日目のきょうは規模を拡大して懸命な消火活動が続いています。現場から中継です。今月22日午後に大槌町の2か所で発生した山林火災は、今も延焼が続いていて、きのうから緊急消防援助隊の活動も本格化しています。総務省消防庁によりますと、緊急消防援助隊の活動は11都道県の1225人規模となっています。実際に燃えたことを確認できた焼失面積は、きのう午後5時時点で、小鎚地区と吉