25日のボートレース宮島プレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」の3R一般戦で、西島義則（64＝広島）が2コース差しを決めて1着。西島は予選2日目の8Rで、今期3本目のフライング。4日目終了時点の事故率は0.81で、来期（26年後期）のB2級陥落が決定的な状況だ。その苦境にもかかわらず、3本目のF後は2、6、2、1着と好走。いつも通り、前付けに動いて地元ファンの前で意地の走りを見せている。今節を終えると、150日間の