NPB(日本野球機構)は25日の公示を発表。中日は尾田剛樹選手を1軍に登録しました。2023年育成ドラフト3位で加入した尾田選手は、ここまで代走などで6試合に出場。6試合4打数無安打、2盗塁の成績です。10日の阪神戦では、失点につながるエラーを記録するなど、翌11日に抹消されていました。今季ファームでは14試合で打率.241、1盗塁を記録しています。