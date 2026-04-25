入社してしばらくは、このキラキラ好青年モードだったという“乗っ取り男”。経歴のとおり即戦力として大活躍！でも3カ月経ったころから、化けの皮が剝がれていったようで…!?>>【まんが】ヤバい男に会社を乗っ取られました(ウーマンエキサイト編集部)