俳優の庄司浩平（26）が25日、都内で行われた「庄司浩平カレンダー 2026.04-2027.03」発売記念イベントに登壇。カレンダー発売の喜びと、俳優・奥智也と恐竜の展示を楽しんだエピソードを語った。【写真】「モフらせてー」前髪アリのもこもこ“雪ん子”ファッションを披露した庄司浩平かねてから「恐竜好き」を公言していた庄司本人の希望もあり、恐竜の聖地・福井県で撮影を敢行。福井県立恐竜博物館をはじめ、県内の名所を巡