発生から4日目となる岩手県大槌町の山林火災は、いまだ鎮圧のめどが立っていません。大槌町の中心部・城山公園から中継です。奥に見える安渡地区では、今も白い煙がたちのぼっているのが確認できます。風下になっている城山公園にも、煙の焦げたにおいが漂ってきています。4日前の22日に大槌町の小鎚地区と吉里吉里地区で発生した山林火災は、延焼が続いています。町によりますと、焼けた山林がある範囲は25日午前9時現在、2つの地