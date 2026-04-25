アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐりアメリカ政府は25日に代表団が出発し、イラン側と協議を行うと明らかにしました。ただ、イラン側は協議の予定はないとしています。ホワイトハウス レビット報道官「トランプ大統領はウィットコフ特使とクシュナー氏をイスラマバードに再派遣することを決めた。イラン側は対面での話し合いを求めている」ホワイトハウスのレビット報道官は、トランプ大統領の指示で、ウィットコ