◇ナ・リーグドジャース−カブス（2026年4月24日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席も2打席続けて空振り三振に倒れた。初回の第1打席は相手先発・タイヨンのスイーパーに空振り三振。3回無死一、二塁の好機で迎えた第2打席も2球で追い込まれると、ボールを1球挟み4球目、外角に沈むチェンジアップをヘルメットを吹き飛ばしながら豪