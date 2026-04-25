「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”の旅行を描くABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』。4月23日放送の第8話では、結婚に消極的な男性へ胸に秘めていた切実な願いを打ち明ける女性の姿があった。【映像】31歳ギャルの美しいビキニ姿（全身ショットも）今回決断の旅に出ているサチエ（31）は、過去の彼の言動で不信感を募らせてきたが、パートナーのケンシ（39）もまた、二度の離婚経験から結婚に消