「ラブライブ！スーパースター!!」鬼塚冬毬役や、同作品発のスクールアイドルグループ「Liella!」のメンバーとしても活躍中の声優坂倉花（22）が25日、都内で、初の写真集「坂倉花1st写真集Blooming」（KADOKAWA）発売記念イベントを行った。初写真集に「昔から自分の容姿にコンプレックスもあったので不安もあったんですけど、応援してくれる皆さんに見ていただけたらという気持ちでした」と言及。発売から3週間経ち、「うれ