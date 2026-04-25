なにわ男子が自分たちの知力、体力、個々の能力を結集し、“逆転”をテーマに毎週さまざまな企画に全力でチャレンジする『なにわ男子の逆転男子』。4月25日（土）は、大好評企画「休みになったらどこへ行く？」の第4弾、道枝駿佑編を放送。放送終了後からは、TELASA（テラサ）オリジナルコンテンツとして、3月14日に放送された第3弾、長尾謙杜編の“超貴重未公開シーン”が配信される。◆道枝駿佑の休日に密着！「なにわ男子メンバ